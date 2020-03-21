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أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى تجاه بحر اليابان

السبت 21/مارس/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة "يونهاب" الإخبارية الكورية الجنوبية إن المقذوفين الكوريين الشماليين قطعا 410 كيلومترات ووصلا لارتفاع 50 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. 

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونجان الشمالية".

كما نقلت "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد.

وأشارت هيئة أركان القوات المسلحة في الجيش الكوري الجنوبي إلى أن المقذوف كان باتجاه بحر الشرق.

من جانبه، قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخا سقط خارج المياه الاقتصادية الخالصة لليابان.

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