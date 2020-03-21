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رياضة

تشيلسي يدرس الموافقة على عودة ويليان إلى البرازيل

السبت 21/مارس/2020 - 03:02 ص
ويليان
ويليان
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محمد رشاد

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي مدى إمكانية الموافقة على طلب اللاعب ويليان بالسماح له بالعودة إلى البرازيل، في الوقت الحالي.


وكان ويليان قد طلب من مسؤولي تشيلسي السماح له بالسفر إلى البرازيل حيث تتواجد زوجته وبناته هناك بمفردهن.


ويشعر ويليان بالقلق لعدم تواجده بجوار عائلته في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المميت. 


وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إدارة تشيلسي تدرس بالفعل إمكانية الموافقة على طلب ويليان ومنحه إذن السفر إلى موطنه.


وأوضحت أن ما يقلق مسؤولي تشيلسي هو عدم تمكن ويليان من العودة إلى إنجلترا في أقرب وقت ممكن حال موافقة النادي ووزارة الخارجية البريطانية على سفره للبرازيل في الفترة الحالية.


وقررت العديد من الدول تعليق حركة الطيران في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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