مبيد حشرى.. شاهد هدية بنات الإعلامية دينا رامز فى عيد الام

استضافت الإعلامية منى الشاذلى الاعلامية دينا رامز وبناتها في أول ظهور لهم من خلال برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة سى بى سى في حلقة خاصة عن عيد الأم.





وتلقت الإعلامية دينا رامز هدية من نوع خاصة من بناتها خلال الحلقة، حيث احضر عهد ويسر بنات الإعلامية هدية عبارة عن مبيد حشرى، وهو الأمر الذى فاجأ والدتهما.





ومن جانبها قال دينا رامز مخاطبة نجلتيها:"هي دى هدية عيد الام يابنات تكسفوني قدام مني الشاذلي".





وفى سياق آخر قالت رامز:"أنا زوجها طارق عامر يحضر لهم وصفات عشبية مثل حبة البركة لتقوية المناعة هذه الأيام".





برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .