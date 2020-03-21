كورونا يتسبب في تأجيل فيلم fast and furious 9 لمدة عام كامل

اعلنت الشركة السؤولة عن انتاج سلسلة الأفلام الشهيرة عالميا فاست آند فيوريس fast and furious 9 تأجيل الجزء التاسع لمدة عام كامل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.







وكان من المفترض أن ينطلق فيلم فاست آند فيوريس 9 في شهر مايو للعام الجاري قبل أن تعلن الشركة علي حسابها الرسمي عن تأجيل طرحه لشهر أبريل من عام 2021.





وجاءت مخاوف الشركة من فشل الفيلم في جمع الإيرادات المهولة كما هو المعتاد لعزوف المشاهدين الدخول صالات السينما خوفا من تفشي الفيروس واعلنت ايضا الشركة ان سلامة المشاهدين تقع ضمن أولويتها.





