AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أوروبا تعود لـ ظلام العصور الوسطى.. بؤرة كورونا والأوبئة على مر الزمان

السبت 21/مارس/2020 - 04:49 ص
الموت بمرض الطاعون
الموت بمرض الطاعون
Advertisements
أماني إبراهيم
بلادها تظل قبلة الجميع للسياحة، قضاء العطلات، أو العمل، تظل أوروبا وما فيها من بلاد لا يعيش من فيها إلا في رخاء حلم يطارد الجميع حتى يتفشى فيها مرض معدي، فتجد البلاد الأوروبية المتجاورة كعيدان الكبريت سرعان ما تتفشي فيها العدوى كـ وباء قاتل يهدد حياة الجميع، وهذا ما اعتادت أوروبا على معاصرته منذ فترة العصور الوسطي حتى الآن.

تفشى فيروس كورونا التاجي(كوفيد-19) كوباء عالمي في أكثر من بلد حول العالم، منطلقا من بلاد الشرق التي حاولت اجتياز الأزمة بنجاح، يتجه بشراسة إلى بلاد أوروبا كـ سجل وفيات يحصد مئات الأرواح يوميا، وأبرزها المأساة التي تحدث في إيطاليا، إسبانيا وألمانيا وفرنسا بأعداد مضاعفة من الحالات المكتشفة.


ما الذي يجعل أوروبا بؤرة للأمراض المعدية ؟، وما الذي يجعلها المكان المناسب لانتشار الأمراض على مر العصور؟، الكثير من الاسئلة بلا إجابة عن المصير المجهول التي تواجهه شبه الجزيرة الكبيرة التي رغم التقدم العلمي والتكنولوجي إلا أنها منذ القدم حتى الآن تواجه نفس المصير بتقديم أكبر عدد من الضحايا.

هذه ليست المرة الأولى التي يتفشى فيها وباء بهذا الشكل في بلاد أوروبا، حيث ضرب العالم العديد من الأوبئة الخطيرة كان مركز قوتها في أوروبا، ففي عام 1347 هدد مرض الطاعون أوروبا بأكملها بأعداد هائلة من الوفيات بشكل يومي، وانتشر حينها عن طريق الخطأ من خلال مدينة كافا القرم وكان قد أحضره الجيش المغولي من خلال التجار الفارين والذين نقلوا المرض دون قصد إلى إيطاليا، وامتد منها إلى فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، ثم وصل إلى النرويج وعبر بقية أوروبا وصولًا إلى موسكو في غضون ست سنوات، استولى خلالها الموت الأسود على القارة.


أصيب عشرات الملايين حول العالم بمرض الطاعون ومضاعفاته الخطيرة، حيث اصطبغت أجسادهم باللون الأسود بسبب نزيف تحت الجلد، مع ظهور فقاعات على الرقبة، الفخذين والإبطين،  مع ظهور أعراض أخرى كوجود دم مع السعال ورائحة كريهة جدا صادرة عن جسم الشخص.

وبسبب زيادة عدد الموتى ونفاذ الأراضي اتبعت أوروبا الدفن بطريقة المقابر الجماعية، واستمر المرض متفشيا لمدة 6 سنوات مات خلالها ما يزيد عن نصف الأوروبين، ومات تقديريا خلالها ما يقرب من 15% من سكان العالم.

لم تختلف المأساة الذي سببها مرض الطاعون العظيم عما سببه مرض الكوليرا، الذي فتك بحياة الكثير في آسيا وأوروبا في عام 1820، وبعدها بمائة عام اجتاحت الانفلونزا الاسبانية العالم وتسببت في قتل 40 أو 50 مليون شخص حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد المخاوف من الفيروس الغامض .. قصص أوبئة تجاوزتها مصر عبر التاريخ

بعد انتشار كورونا.. شاهد رد فعل المصريين في الشارع لما حد يعطس.. فيديو

العثور على أول مقبرة دفن جماعي لضحايا الطاعون خارج لندن

كيف ينتقل فيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان؟

وفاة جديدة في اليابان بسبب كورونا

بعد كورونا.. تعرف على الأمراض التي منعت الحجاج من زيارة بيت الله الحرام

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. حقيقة انضمام حسام عاشور للفارس الأبيض.. إغلاق النادي أسبوعًا ثانيًا

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

احمد موسى.. ليس أمامنا حل سوى قرارات تجعل المستهتر يجلس في منزله

القبض على عروسين والمعازيم ووضعهم فى الحجر الصحى بسبب كورونا

للحمامات والأرضيات فقط.. هاني الناظر يحذر من استخدام الكلور لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

بسبب تفشي كورونا في إيطاليا مازيراتي تؤجل طرح maserati mc 20 .. صور

فستان ولا روب.. وعد تغني لجمهورها وتشعل إنستجرام فى الحجر المنزلى.. فيديو