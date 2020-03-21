أوروبا تعود لـ ظلام العصور الوسطى.. بؤرة كورونا والأوبئة على مر الزمان

بلادها تظل قبلة الجميع للسياحة، قضاء العطلات، أو العمل، تظل أوروبا وما فيها من بلاد لا يعيش من فيها إلا في رخاء حلم يطارد الجميع حتى يتفشى فيها مرض معدي، فتجد البلاد الأوروبية المتجاورة كعيدان الكبريت سرعان ما تتفشي فيها العدوى كـ وباء قاتل يهدد حياة الجميع، وهذا ما اعتادت أوروبا على معاصرته منذ فترة العصور الوسطي حتى الآن.





تفشى فيروس كورونا التاجي(كوفيد-19) كوباء عالمي في أكثر من بلد حول العالم، منطلقا من بلاد الشرق التي حاولت اجتياز الأزمة بنجاح، يتجه بشراسة إلى بلاد أوروبا كـ سجل وفيات يحصد مئات الأرواح يوميا، وأبرزها المأساة التي تحدث في إيطاليا، إسبانيا وألمانيا وفرنسا بأعداد مضاعفة من الحالات المكتشفة.









ما الذي يجعل أوروبا بؤرة للأمراض المعدية ؟، وما الذي يجعلها المكان المناسب لانتشار الأمراض على مر العصور؟، الكثير من الاسئلة بلا إجابة عن المصير المجهول التي تواجهه شبه الجزيرة الكبيرة التي رغم التقدم العلمي والتكنولوجي إلا أنها منذ القدم حتى الآن تواجه نفس المصير بتقديم أكبر عدد من الضحايا.





هذه ليست المرة الأولى التي يتفشى فيها وباء بهذا الشكل في بلاد أوروبا، حيث ضرب العالم العديد من الأوبئة الخطيرة كان مركز قوتها في أوروبا، ففي عام 1347 هدد مرض الطاعون أوروبا بأكملها بأعداد هائلة من الوفيات بشكل يومي، وانتشر حينها عن طريق الخطأ من خلال مدينة كافا القرم وكان قد أحضره الجيش المغولي من خلال التجار الفارين والذين نقلوا المرض دون قصد إلى إيطاليا، وامتد منها إلى فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، ثم وصل إلى النرويج وعبر بقية أوروبا وصولًا إلى موسكو في غضون ست سنوات، استولى خلالها الموت الأسود على القارة.









أصيب عشرات الملايين حول العالم بمرض الطاعون ومضاعفاته الخطيرة، حيث اصطبغت أجسادهم باللون الأسود بسبب نزيف تحت الجلد، مع ظهور فقاعات على الرقبة، الفخذين والإبطين، مع ظهور أعراض أخرى كوجود دم مع السعال ورائحة كريهة جدا صادرة عن جسم الشخص.





وبسبب زيادة عدد الموتى ونفاذ الأراضي اتبعت أوروبا الدفن بطريقة المقابر الجماعية، واستمر المرض متفشيا لمدة 6 سنوات مات خلالها ما يزيد عن نصف الأوروبين، ومات تقديريا خلالها ما يقرب من 15% من سكان العالم.





لم تختلف المأساة الذي سببها مرض الطاعون العظيم عما سببه مرض الكوليرا، الذي فتك بحياة الكثير في آسيا وأوروبا في عام 1820، وبعدها بمائة عام اجتاحت الانفلونزا الاسبانية العالم وتسببت في قتل 40 أو 50 مليون شخص حول العالم.