حالتان لارتداء الكمامة الطبية.. الشعور بالكحة ومخالطة مريض.. فيديو

أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هناك حالتين لارتداء الكمامة الطبية أولها إذا شعرت بأعراض نفسية "كحة"، وثانيا معالج لمريض كورونا مشيرا إلى أنها تسبب أزمة أنها من الممكن أن تُعدي نفسك بأي مرض، وضرره أكثر من نفعه نتيجة للاستخدام الخاطئ.

رد حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، عن سؤالًا بشأن هل هناك أدوية مفيدة لعلاج فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميا فيروس كورونا، قائلا :«لا يوجد دواء حتى الأن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد».





وأضاف أن الإشاعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاجا للفيرس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج ايجابية مع الفيروس.

وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافه والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنتهي بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.





وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.