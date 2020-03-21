برشلونة يجدد اهتمامه بنجم بايرن ميونخ

جدد نادي برشلونة الإسباني، اهتمامه بأحد لاعبي بايرن ميونخ الألماني، وفقًا لتقارير صحفية .





البارسا والفريق البافاري سبق وتفاوضا في عدة صفقات، كانتقال أرتورو فيدال للفريق الكتالوني، وانضمام فيليب كوتينيو معارًا لبايرن.









وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، جدد برشلونة اهتمامه بدافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ.





ويقال إن النادي الكتالوني، مهتم بالتعاقد مع ألابا خلال انتقالات الصيف المقبلة.





وسينتهي عقد ألابا في عام 2021 ولم يبد رغبة كبيرة في التجديد لبايرن ميونخ، حيث تفيد التقارير الآن أنه مستعد لتحدي جديد، وصرّح كذلك بأنه يرحب بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.



