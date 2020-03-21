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رياضة

فينجر: رابطة الدوري الإنجليزي حريصة على استكمال الموسم

السبت 21/مارس/2020 - 03:10 ص
آرسين فينجر
آرسين فينجر
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محمد رشاد

يرى مدرب فريق آرسنال السابق، آرسين فينجر، أنه لابد من استكمال النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا المميت إلى اتخاذ قرار بإيقاف الدوري الإنجليزي.

وكان القرار في البداية ينص على إيقاف البريميرليج حتى 4 أبريل المقبل، قبل تمديد فترة الإيقاف حتى 30 أبريل.

وانتشرت تكهنات تفيد إمكانية عدم استكمال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر في تصريحات نشرتها شبكة " tribalfootball" الإنجليزية: "نعم بالطبع، أعتقد أن الأولوية الآن بالنسبة لرابطة الدوري الإنجليزي هي استكمال موسم البطولة".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك الأمر يعني استمرار الموسم حتى نهاية يونيو المقبل، ولكن على المسؤولين القيام بذلك".

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