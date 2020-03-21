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رياضة

رياض محرز يوجه رسالة إلى جماهير الجزائر بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:06 ص
رياض محرز
رياض محرز
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محمد رشاد

وجه لاعب فريق مانشستر سيتي، رياض محرز، رسالة إلى الجماهير الجزائرية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وتعاني مختلف دول العالم من انتشار فيروس كورونا المميت والذي ظهر لأول مرة في الصين، قبل نهاية العام الماضي.


وأثر كورونا سلبيًا على الأنشطة الرياضية حيث توقفت الدوريات في أنحاءالعالم.


ونشر محرز مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث قال: "السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الجزائر، أردت من خلال هذا الفيديو ونيابة عن كل زملائي في المنتخب الوطني التذكير بأهمية اتباع إرشادات الأطباء كغسل اليدين".


وأضاف: "الزموا بيوتكم فهذا أمر مهم وسيسهل عمل الأطباء".


واختتم: "رحم الله الأشخاص الذين فقدناهم وشفى كل المرضى".


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