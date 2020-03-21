بعد أيام من استغاثته بسبب نفاد القفازات الطبية.. وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا

ظهر أحد الأطباء في مدينة نلتالي الإيطالية منذ أسابيع يستغيث بسبب نقص المعدات الطبية في المستشفى ويناشد الصحة بإرسال شحنات جديدة من المعدات والأدوات الطبية.





نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ،اليوم ، خبر وفاة ذلك الطبيب بسبب نفاد القفازات الطبية وتسبب ذلك نقل العدوى له بسرعة شديدة ونتج عنها موت الطبيب.





ذكرت الصحيفة أن تلك المستشفى كانت تعاني من نقص الأدوات الطبية، وتعتبر في بؤرة الأحداث في إيطاليا فهي تعتبر ووهان الإيطالية نظرا لكثرة حالات الإصابة هناك.





جدير بالذكر ان الطبيب خرج منذ أسابيع يحذر من نفاد كمية الأدوات الطبية ويطلب إمدادات طبية، لكن الوضع في إيطاليا حاليا يتجه من السئ إلى الأسوأ.