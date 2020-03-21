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مرأة

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

السبت 21/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تحتفل اليوم نجمة مسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح  وزوجه الفنان حمدى المرغنى ،بعيد ميلادها 29، واعتادت إسراء عبد الفتاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بإطلالات تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتتمتع إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر بذوق واستايل رفيع فى اختيار الملابس سواء تصميمات الكاجوال أو فساتين السهرة، كما تحرص دوما على التنوع بين الموديلات المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

وكشفت صور إسراء عبد الفتاح على إنستجرام أنها من النجمات اللاتى يعشقن مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها ويبرز جمالها ويمنحها إطلالة أنيقة وعصرية أيضا.
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها
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