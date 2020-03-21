ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم نجمة مسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح وزوجه الفنان حمدى المرغنى ،بعيد ميلادها 29، واعتادت إسراء عبد الفتاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بإطلالات تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتتمتع إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر بذوق واستايل رفيع فى اختيار الملابس سواء تصميمات الكاجوال أو فساتين السهرة، كما تحرص دوما على التنوع بين الموديلات المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.