وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

حذر الدكتور عبد اللطيف الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لاثارتهم الفتن وإثارة الشك في نفوس المواطنين حيث قال : ‏احذروا .. من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح.





وغرد الوزير السعودي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا : وما أشبه اليوم بالبارحة فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية.





وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد اصدرت قرارا بحظر الصلاة في المساجد، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.





وقالت وكالة الانباء السعودية إن الهيئة "أصدرت قرارها رقم ( 247 ) بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان" .



