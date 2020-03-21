AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 04:06 ص
عبد اللطيف الشيخ
عبد اللطيف الشيخ
Advertisements
محمود نوفل
حذر الدكتور عبد اللطيف الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لاثارتهم الفتن وإثارة الشك في نفوس المواطنين حيث قال : ‏احذروا .. من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح.

وغرد الوزير السعودي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا : وما أشبه اليوم بالبارحة فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية.

وكانت  هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد اصدرت قرارا بحظر الصلاة في المساجد، في إطار جهود احتواء وباء كورونا. 

وقالت وكالة الانباء السعودية إن الهيئة "أصدرت قرارها رقم ( 247 ) بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان" .

وبذلك تنضم السعودية إلى العديد من الدول العربية التي حظرت الصلاة في المساجد تفاديا للعدوي في ظل انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. آل الشيخ: إغلاق مساجد السعودية وإيقاف صلاة الجمعة إذا لزم الامر

إجراءات سعودية جديدة داخل المساجد لمواجهة كورونا .. تعرف عليها

السعودية تقرر إيقاف صلاة الجمعة والجماعة باستثناء الحرمين

مؤذنو المساجد بالسعودية يبكون خلال ترديدهم «صلوا في بيوتكم».. شاهد

صلوا في رحالكم.. بكاء مؤذني مساجد السعودية بعد وقف صلوات الجماعة.. فيديو

أخبار السعودية: محمد بن سلمان يستعرض محاربة كورونا مع ماكرون ومودي.. إجراءات وقائية في المطارات.. توقف صلاة الجمعة والجماعة.. وإجازة 15 يوما للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

الصحة العالمية: 22 ألف إصابة بـ كورونا في شرق المتوسط.. و3 دول خالية

بعد تفشي كورونا.. قرارات مفاجئة من كاف بشأن البطولات الإفريقية

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

أستاذ مناعة يكشف عن العدو الأكبر لفيروس كورونا.. فيديو

صحيفة إنجليزية: هذا النادي الأنسب لمحمد صلاح في البريميرليج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

مفاجأة غريبة.. ديزني توقعت فيروس كورونا في فيلم ربانزل

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا