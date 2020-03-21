عميدة دراسات الطفولة بعين شمس: لا داعي لإلغاء الترم الثاني ويجب الالتزام بتوجيهات الدولة

بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى أمس خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر ؛ وذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





قالت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة إن رئيس جامعة عين شمس يجتمع دائما بعمداء الكليات لوجود الحلول ومواحهة الأزمات؛ منوها انه لا يجب إلغاء الفصل الدراسي الثاني في هذه الفترة وهذا قد يسبب مشكلة للخريجين وإذ حدث انتشار للفيروس قائلا "لا قدر الله يجيب تأجيل الدراسة "منوها أن الدولة تقوم بواجبها علي أكمل وجه وايضا الجامعة قدمت عدة مقترحات لحل هذه المشكلة تقسيم الطلاب الي دفعتين صباحي ومسائي لتقليل كثافة الطلاب وجعل امتحانتهم في أماكن ذات تهوية جيدة وليست في مدرجات.





وأكدت الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد إنه يمكن تأجيل الامتحانات لفترة لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ، فيمكن أن يمتحن الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد الانتهاء من الازمة بالاضافة الي ان الجامعة وضعت من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.



