أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، أمس الجمعة مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو من لقاءات حوارية أو مداخلات هاتفية، وفيما يلي أبرزها:





بعد حلقة الشندويلي مع أحمد موسى.. الدقهلية تلتزم بقرارات غلق المحال والمقاهي التزمت محافظة الدقهلية أمس وتحديدا مدينة المنصورة بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وهو الأمر الذي لم يطبق أمس.

وظهر الزميل عاصم الشندويلى على الهواء مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد ليوضح للمشاهد وجود المواطنين بالشوارع وعدم غلق المحلات التجارية حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساء وتغيب دور المحافظة الرقابي وتطبيق قرارات الدولة. لينقلب الأمر أمس الجمعة رأسا على عقب وتغلق المحال التجارية أبوابها بالمدينة مع دقات الساعة السابعة مساء ويتحول الصخب والزحام الذى كان بالشوارع أمس إلى صمت دامس اليوم.





أجهشت الفنانة منى زكي بالبكاء خلال اللقاء أثناء حديثها في برنامج "حكايتي مع الزمان" المذاع على قناة "الحياة" أثناء حديثها بأن لو تم تكريمها بعد 50 سنة وحدث تغييرات في ملامح وجهها، متابعة: "أتمنى العودة إلى الوراء ونتواجد كلنا مع بعض، خاصة مع الناس اللي فارقونا ونكون كلنا مع بعض".





تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلى خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" عن فضل والدته عليه ودعمها له طوال مسيرته كلاعب ودورها في تحفيزه على مواصلة الاجتهاد حتى يحقق طموحاته في الملاعب، حيث قام اللاعب حسين الشحات بتقبيل قدم والدته على الهواء داخل الاستديو مقدما لها هدية عيد الأم وهى عبارة عن "عُقد".





قال اللواء محمد عبد المقصود مدير غرفة عمليات مجلس الوزراء إن الفترة الحالية هي فترة حساسة جدا بالنسبة لمرحلة انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع وبصفة خاصة في بعض مناطق غرب آسيا، مضيفا أن احتمالات انتقال هذا الفيروس لشمال إفريقيا والقارة ككل قائم بشدة، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهدف الأساسي منها هو تقليل فرص انتشار فيروس كورونا في مصر.





كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنهم يقومون بجهد فوق المنطق في التقصي عن الحالات المخالطة للمصابين بالكورونا، كاشفة أنه تم حصر وتقصي 306 حالات بسبب ظهور أول حالة لفيروس كورونا، فضلا عن التقصي على 3600 شخص بسبب الحالة المصابة الثانية.





وتابعت وزارة الصحة، مخاطبة المصريين، خلال تصريحات تليفزيونية، "متستهونش بالإجراءات بعد تسجيل 1000 حالة مصابة سيصعب تحديد أصل الحكاية.. عايزين نعدي بالبلد الزموا بيوتكم حرصا على حياتكم".





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البحث الإلكتروني الخاص بالطلاب سوف يتم وضع إجراءات لشرح طريقة عمله الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.



وزير التعليم العالي يكشف ملامح تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موقف طلبة الجامعات من أزمة وباء كورونا المستجد والامتحانات، وقراراتنا يتم أخذها بشكل مؤسسي، وصباح اليوم السبت لدينا اجتماع دوري وعادي للمجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه نعمل على عدم تأثر امتحانات الطلاب وفي نفس الوقت لا يمس صحته في قراراتنا.





طالب الإعلامى رامى رضوان المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، متابعا: "مازال إلى الآن قرار العزل الصحى فى المنازل فى أيدى المواطنين كل واحد يعزل نفسه بنفسه".





قالت السيدة إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إنها تحتفظ بالعلم الذي كان على الصندوق الموجود به نجلها قبل أن يكفن: «الريحة في العلمين ساعات تيجي وساعات تروح .. أحنا قاعدين في الأوضة بتاعت شريف وبنتكلم معاه دايما».





علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، على ما يتردد استخدام الكلور وخلطه بالخل لتطهير الأيدي، مؤكدا أن هذه المعلومة ما هي سوى خرافة كبيرة، حيث إن الكلور والخل مركبات كيميائية تتفاعل مع بعضها بعضا وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه.





كشفت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد في علم الباثولوجي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تفاصيل مساهمتها في تطوير فحص جديد لفيروس كورونا المستجدـ، متابعة: أعمل في معمل تشخيصي، في هذا المعمل نحاول تدخيل تحليل يُسهل تشخيص كورونا في المنطقة المحيطة.