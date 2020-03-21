وزير الصحة الكويتي يوجه رساله للمواطنين بشأن كورونا.. تعرف عليها

أكد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، أن مقاومة وباء كورونا المستجد مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ عند المسؤول وتنتهي عند المواطن والمقيم، فلا قيمة لأي إجراء أو فائدة إن لم يقابل بالتطبيق الجدي من قبل الأخوة المواطنين والمقيمين على السواء.





وعبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر غرد الصباح علي صفحته الرسمية مطالبا المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد قائلا " ‏استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم."





وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أشارت في وقت سابق الي وصول كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية؛ لدعم المخزون الاستراتيجى فى البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لافتة إلى أنه سيتم استخدامها اعتبارا من اليوم السبت.





وبدوره أوضح وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر- فى تصريحات صحفية قائلا ان الوزارة حريصة على توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية وأحدثها خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد"، لافتا الي أن خطة وزارة الصحة الكويتية فى الوقت الراهن، تنصب على إجلاء المواطنين الكويتيين فى الخارج، ومن ثم فحصهم فى مطارات الدولة قبل دخولهم الى الكويت، موضحا أن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة الفيروس.



