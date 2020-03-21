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فن

فردوس محمد.. أشهر أمهات الزمن الجميل على الشاشة لم ترزق بأطفال

السبت 21/مارس/2020 - 08:20 ص
فردوس محمد
فردوس محمد
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محمد نبيـل
يحتفل الملايين كل عام اليوم 21 من شهر مارس بعيد الأم، وهو احتفال ظهر حديثًا مطلع القرن العشرين، ويحتفل به في بعض الدول؛ لتكريم الأمهات، والاحتفال برابطة الأم بأبنائها، وتأثير الأمهات على المجتمع. 

وجسد دور الأم على الشاشة عدد كبير من الفنانات من بينهن أمينة رزق، كريمة مختار، هدى سلطان وغيرهن.

ولكن تعد الفنانة فردوس محمد من أشهر الفنانات اللاتي قدمن هذه الشخصية بالكثير من المشاعر، رغم كونها لم ترزق بأبناء بالرغم من أنها تزوجت مرتين، كما أن والدها توفي وهي في سن صغيرة فحرمت حنانه.

ومن أشهر أفلامها التي جسدت فيها دور الأم "سيدة القصر"، "عنتر بن شداد"، "فاطمة".

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