بعد العسيلى.. محمود الليثى يغنى فى حفل زفاف وسط المئات رغم قرار منع التجمعات

على الرغم من القرارات العاجلة والمستمرة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شارك المطرب محمود العسيلى فى إحياء أحد الأفراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فى أحد الفنادق، والتى شهدت تكدسا كبيرا من قبل المدعوين .



كما شارك أيضا فى إحياء حفل الزفاف الفنان محمود الليثى، وسط تزاحم عدد من الحضور على التقاط الصور التذكارية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.