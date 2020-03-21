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أخبار العالم

ليبيا.. تجدد القتال جنوب طرابلس رغم الدعوات الأممية

السبت 21/مارس/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تجددت الاشتباكات العنيفة، مساء الجمعة، بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، رغم الدعوات الأممية بوقف القتال وتوحيد الجهود لمواجهة تحدي فيروس كورونا.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمطار وصلاح الدين والمشروع جنوب طرابلس، حيث أكدت الكتيبة 14 التابعة للجيش الليبي،أإن قواتها تتقدم في محوري عين زارة وطريق المطار، تمهيدًا لاقتحام محاور أخرى، وفقًا لقناة "العربية". 

ويتعارض هذا الوضع الميداني، مع دعوة وجهتها الأمم المتحدة و9 دول أجنبية، الثلاثاء الماضي، إلى أطراف الصراع في ليبيا، لوقف القتال، من أجل السماج للسلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهديد كورونا.
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