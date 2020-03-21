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فن

أمينة رزق.. أشهر أمهات الدراما التى لم تتزوج

السبت 21/مارس/2020 - 06:32 ص
أمينة رزق
أمينة رزق
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نبيل العدوى
يحتفل الملايين كل عام اليوم 21 من شهر مارس بعيد الأم، وهو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. 

وجسدت دور الأم على الشاشة عدد كبير من الفنانات من بينهم أمينة رزق، كريمة مختار، فردوس محمد، هدى سلطان وغيرهم.

وبالرغم من عدم زواج الفنانة الراحلة أمينة رزق على الإطلاق إلا أنها برعت فى تقديم دور الأم فى عدد كبير من الأعمال ومنها "أريد حلا"، "شفيقة القبطية"، "المولد"، "العار" و "أمهات في المنفى".

كما قدمت أكثر من 200 عمل شاركت في بطولتها أمينة رزق على مدار مشوارها الفني، تنوعت بين الأم القوية والضعيفة المنكسرة.

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