أمينة رزق.. أشهر أمهات الدراما التى لم تتزوج

يحتفل الملايين كل عام اليوم 21 من شهر مارس بعيد الأم، و هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.





وجسدت دور الأم على الشاشة عدد كبير من الفنانات من بينهم أمينة رزق، كريمة مختار، فردوس محمد، هدى سلطان وغيرهم.





