المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

اختفى محمد صلاح نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن مواقع التواصل الاجتماعي؛ منذ إعلان توقف الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وعلى الرغم من ظهور العديد من نجوم كرة القدم المحترفين والأوروبيين في مقاطع توعية للجماهير من فيروس كورونا، وأخرى لجمع التبرعات، وتقديم الشكر لجميع أعضاء المنظومة الصحية في كل دولة، إلا أن صلاح لم يظهر حتى الآن.





وآخر ما نشر عن محمد صلاح ليفربول ، من أجل توعية الجماهير من خطر فيروس الكورونا، مع تعليق "كوميدي"، لقي تفاعلا كبيرا من جانب جماهير الريدز. نجم منتخب مصر ، هو فيديو ، نشرته صفحة





وكان فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزي على موقع تويتر هو هدف صلاح في أرسنال، وكتبت "ابقَ آمنا واستمر في غسل تلك اليدين.. لا تستغرق وقتا طويلا .. في نفس الوقت الذي يستغرقه لإعادة معالجة هذا الهجوم المضاد الذي لا ينسى في أنفيلد".





اختفاء محمد صلاح ، وعدم مشاركته وتفاعله في حملة تحدي الخير لمواجهة فيروس كورونا، التي شارك فيه العديد من المحترفين ولاعبي الأهلي والزمالك، واللاعبين السابقين، إلى جانب عدد من الفنانين، أرجعه البعض إلى أنه يرتب لحملة إعلانية كبرى لمواجهة هذا الوباء.





وفسره البعض أيضا، أن محمد صلاح لا يرغب في إعلان أعماله الخيرية التي تناولها الكثير في السنوات الأخيرة ، ويرغب في الصمت لإنهاء تلك الأحاديث.





ولكن صمت صلاح ، لم يمر مرور الكرام ، بل جعل مساحة لإطلاق شائعة مزعجة ، باشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد اختلاطه ببوروك حارس مرمى بورنموث والتي ظهرت عليه أعراض المرض، في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.





ما جعل رامي عباس وكيل اللاعب يعلق سريعا على تلك الشائعة بتغريدة على موقع تويتر، "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".





ويتدرب محمد صلاح يوميا بشكل منتظم تمهيدا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي ، واستكمال الموسم مع الريدز والتتويج ببطولة البريميرليج بعد غيابه عن اللقب لمدة 30 عاما.