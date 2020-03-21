أهالى الأميرية يشكون من أكوام القمامة

بعث القارئ " علاء محمد " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من التعديات على منطقة الاميرية التابعة لحى الزيتون بمحافظة القاهرة .

وٱوضح " علاء" ان منطقة الٱميرية تعاني من انتشار اكوام القمامة ما يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.







