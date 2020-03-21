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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا .. ما حقيقة إصابة أحمد حجازي بالكورونا؟

السبت 21/مارس/2020 - 09:02 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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نور عادل
أثيرت العديد من الشكوك حول اشتباه ، إصابة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي ، بفيروس كورونا بعد إعلان زميله في الفريق تشارلي أوستين بإصابته بهذا الفيروس اللعين.

وعلم صدى البلد ، حقيقة دخول أحمد حجازي ، الحجر الصحي في إنجلترا عقب إصابة زميله في الفريق بفيروس كورونا ، وهو ما نفاه أحد مسؤولي منتخب مصر الذي تواصل مع اللاعب على الفور عقب إعلان اصابة أوستين ، والذي أكد أن المدافع الدولي بعيدا عن التدريبات منذ أسبوع بسبب توقف المسابقة ، ولم يختلط بأحد من اللاعبين ، والجميع يعتمد على التدريبات الفردية في منازلهم.

وكان أوستين قد قال في تصريحات لصحيفة تليجراف الإنجليزية "لقد كانت حرارتي 39.7 درجة، كأن أحد قام بإلقاء ماء ساخن علي، لقد اعتقدت بأنني لائق وصحي وأستطيع تجاوز هذا المرض، ولكن بعد أسبوع اكتشفت إصابتي بالمرض، أود أن أقول لكل من هم في سن العشرينات والثلاثينيات لا تستهين بهذا الأمر، إنه خطير وجدي."

وانتشر فيروس كورونا في إنجلترا، مما استدعى إيقاف الدوري الإنجليزي حتى الرابع من إبريل، قبل أن يتقرر تمديد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر إبريل.

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