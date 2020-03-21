المحترفون في زمن الكورونا.. رحاب جمعة تكشف أجواء الرعب في فرنسا

كشفت المصرية رحاب جمعة المحترفة في فريق سامبر بالدوري الفرنسي لكرة اليد، عن الأجواء التي تعيشها حاليا في عاصمة الجمال، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.





وقالت رحاب جمعة لاعبة الأهلي السابقة والتي احترفت في العديد من الدوريات العربية والأوروبية حتى وصلت إلى فرنسا، أن الحياة حاليا صعبة ومملة بسبب فرض حظر التجوال، والخوف في كل مكان نظرا لتفشي هذا الوباء اللعين، وأن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة حاليا والجميع في منازلهم.





وأضافت بطلة مصر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، اتدرب باستمرار في المنزل لحين العودة من جديد لاستئناف التدريبات في النادي واستكمال المسابقة والتي لا أحد يعلم موعد عودتها.





وكانت السلطات الفرنسية بذلك إجمالي عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا إلى 450 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين في البلاد 12.612 حالة. قد أعلنت تسجيل 78 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع



