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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا .. نزلة برد تصيب مروة عيد بالهلع في فرنسا

السبت 21/مارس/2020 - 08:38 ص
مروة عيد عبد الملك
مروة عيد عبد الملك
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ريهام بكير

أعربت مروة عيد عبد الملك ، النجمة المصرية المحترفة في فريق نيس بالدوري الفرنسي لكرة اليد ، عن حزنها الشديد لما يدور حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا ، وتوقف جميع الانشطة الرياضية في جميع دول العالم.

وقالت نجمة الأهلي السابقة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، الحياة توقفت فعليا ، لا يوجد بشر في الشوارع ، والجميع خائف ، وتوقفت تدريبات الفريق ، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث الأيام القادمة.

وكشفت قائد فريق نيس الفرنسي ، عن خوفها الشديد بعد أن أصيبت بنزلة برد شديدة الأيام الماضية ، ولكن مرت بسلام ، وخضعت لكافة الفحوص للاطمئنان ، وهي حاليا ملتزمة المنزل وتمارس تدريباتها المنفردة يوميا

قررت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الجمعة فرض حظر التجوال في المدينة اعتبارا من يوم السبت 21 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس البلدية في نيس، برنارد جونزاليز، في حديث لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن هذا الإجراء يخص قبل كل شيء "أولئك الذين يحبون التجمع في تحد للسلطات المحلية".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 12612 شخصا، مع تسجيل 450 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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