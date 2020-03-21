AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل كلاوديو برافو

السبت 21/مارس/2020 - 07:13 ص
كلاوديو برافو.
كلاوديو برافو.
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي مانشستر سيتي من مستقبل حارس مرمى الفريق كلاوديو برافو.

وسينتهي العقد الحالي للحارس التشيلي في ملعب الاتحاد في يونيو القادم.

ويُعد برافو الحارس الثاني لدى السكاي بلو بعد البرازيلي إيدرسون.

وعلى الرغم من أن برافو قدم أداءً جيدًا في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلا أن مانشستر سيتي لا ينوي تجديد عقده.


وحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن كلاوديو برافو سيرحل عن مانشستر سيتي بلا مقابل نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن مسؤولي مانشستر سيتي لا ينوون منح برافو عقدًا جديدًا.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتقاضى فيه كلاوديو برافو راتبًا كبيرًا، فإن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى خدماته في ظل وجود البديل المناسب له.

وأوضحت أن بديل برافو في مانشستر سيتي هو زاك ستيفن الذي تعاقد معه النادي في الصيف الماضي من كولومبوس كرو.

ويقضى زاك ستيفن حاليًا فترة إعارة مع فورتونا دوسلدورف الألماني، وستنتهي في الصيف القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة إنجليزية: مانشستر يونايتد لن يتمكن من استعادة خدمات سانشيز في "الميركاتو" الشتوي

ترشيحاتنا

حرمت من ابنتي.. فيديو متداول لسيدة داخل الحجر الصحي.. شاهد

انطلاق الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات.. الليلة

أخبار 24 ساعة.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا في مصر.. قرار سعودي جديد لمواجهة الفيروس.. بشرى بخصوص مصاريف المدارس الخاصة

منى زكي تجهش بالبكاء أثناء حديثها عن تكريمها بعد 50 سنة.. شاهد

أحمد الشناوي يكشف حقيقة انضمامه للنادي الأهلي

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الملابس.. داليا البحيرى وابنتها يتألقان فى أحدث جلسة تصوير

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها