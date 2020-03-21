مانشستر سيتي يحسم مستقبل كلاوديو برافو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي مانشستر سيتي من مستقبل حارس مرمى الفريق كلاوديو برافو.





وسينتهي العقد الحالي للحارس التشيلي في ملعب الاتحاد في يونيو القادم.





ويُعد برافو الحارس الثاني لدى السكاي بلو بعد البرازيلي إيدرسون.





وعلى الرغم من أن برافو قدم أداءً جيدًا في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلا أن مانشستر سيتي لا ينوي تجديد عقده.









وحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن كلاوديو برافو سيرحل عن مانشستر سيتي بلا مقابل نهاية الموسم الحالي.





وأفادت أن مسؤولي مانشستر سيتي لا ينوون منح برافو عقدًا جديدًا.





وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتقاضى فيه كلاوديو برافو راتبًا كبيرًا، فإن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى خدماته في ظل وجود البديل المناسب له.





وأوضحت أن بديل برافو في مانشستر سيتي هو زاك ستيفن الذي تعاقد معه النادي في الصيف الماضي من كولومبوس كرو.



