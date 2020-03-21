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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا.. مدرب مصري يكشف كواليس معاناته في فنلندا

السبت 21/مارس/2020 - 11:30 ص
لمدرب المصري محمد
لمدرب المصري محمد عبدالحافظ
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محمد السعيد
كشف المدرب المصري محمد عبد الحافظ، كواليس معاناته في دولة فنلندا، بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا.

وقال محمد عبد الحافظ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أعيش في فنلندا منذ فترة طويلة، وشغلت العديد من المناصب التدريبية والإدارية، حيث توليت منصب المدرب العام لفريق "eps"، ثم أصبحت مدربا لفريق الشباب بنفس النادي ومشرفا على فريقي تحت 15 و17 عاما، ثم مديرا فنيا لفريق الشباب في نادي "GFT" ومخططا لقطاع الناشئين، ثم مدربا للمدربين ومستشارا فنيا لمدير نادي "EBK"، ثم مدير التطوير التجاري في نادي "hifk" بالدوري الممتاز". 

وأضاف: "حاليا أعمل استشاريا متفرغا للحالات الفنية والاقتصادية للأندية، وأساعد النادي الذي  بدأت فيه"، كاشفا أن نجله لاعب في صفوف الفريق حاليا.

وتابع: "أنا بخير، شعرت ببعض الأعراض مؤخرا مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مع عطس متقطع، لكن اتخذت الإجراءات اللازمة، وتأكدت أن الأمر لا يتعدى كونه نزلة برد عادية".

وواصل: "الوضع سيئ في فنلندا، لا يوجد أحد في الشوارع، تم تخفيض عدد العاملين في الشركات، نعاني أحيانا من عجز في بعض السلع، مثل اللحوم والدجاج، والأسماك والصابون، ولكن المحلات تنجح سريعا في سد هذا العجز".

وقال: "نفسي أرجع بلدي، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، أولادي مرتبطون بمدارسهم هنا في فنلندا، وجميع العروض التي تلقيتها للعودة إلى مصر كانت كوميدية".

وأضاف: "لا يوجد أي تمييز بين بين المواطنين الفنلنديين والأجانب هنا، الجميع يعامل معاملة واحدة، في ظل هذه الكارثة التي تعاني منها البشرية".

واختتم: "هناك حالة وعي كبيرة هنا في فنلندا، الجميع ملتزم بالبقاء في المنزل، والشوارع فارغة تماما".
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