AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحترفون في زمن الكورونا.. مدرب مصري بإسبانيا يكشف الإجراءات المشددة لاحتواء الأزمة

السبت 21/مارس/2020 - 01:00 م
خالد غنيم مدرب فريق
خالد غنيم مدرب فريق رايوفاليكانو للشباب
Advertisements
محمد عزب
قال خالد غنيم، مدرب فريق رايوفاليكانو للشباب، إن الحكومة الإسبانية تتعامل على أمثل وجه مع وباء كورونا "كوفيد-19" الذي انتشر بشكل كبير في المملكة الإسبانية. 

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن مخالفة البعض للتعليمات بعدم النزول إلى الشوارع والتحرك في أضيق الحدود أدى لانتشار المرض، مما دفع الحكومة الإسبانية لإغلاق المدارس والمقاهي، إلى جانب حدائق الترفية للأطفال الموجودة في كل حي من أحياء العاصمة الإسبانية، وفتح محلات السلع الأساسية بجانب الصيدليات. 

وذكر أن أي شخص يقوم بمخالفة الحظر الطبي يتم تغريمه في البداية بغرامة مالية بسيطة، وبعد ذلك إذا تم اكتشاف أنه مصاب بالمرض يتم توقيع غرامة مالية قدرها 70 ألف يورو عليه، لمخالفته القوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر. 

أما على الجانب الرياضي، فأكد غنيم أنه ملتزم بإجراءات الحجر الصحي حتى لا يعرض حياة لاعبيه للخطر، وأنه يتابع معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تدريباتهم اليومية، إلى جانب النظام الغذائي الذي يجب الحفاظ عليه للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية. 

أما عن الفريق الأول، فيتم تدريبهم خلال مجموعات صغيرة مكونة من 5 أفراد للوقاية بأكبر قدر ممكن، ولتحديد المجموعة التي تعرض لها اللاعبون في حالة إصابة أحدهم بالمرض لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

واختتم غنيم حديثه بأن الكل تضرر، وأنه يحاول معالجة لاعبيه نفسيا بصورة دورية حتى عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية: تغريم منقذ ابنته من الموت 50 جنيها

يا راجل عيب.. رامي رضوان يعلق على تغريدة شيكابالا بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري

إجراء احترازي.. قرار هام من النصر السعودي حول انتشار فيروس كورونا

غلق مقهى نادي الشبان المسلمين لمخالفته قرارات محافظة بني سويف

ترشيحاتنا

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

دعاء يقي من كورونا.. 41 كلمة للاستعاذة من الأمراض والأوبئة

«صدى البلد» يكشف حقيقة حرق جثامين ضحايا كورونا

شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بمصر

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها