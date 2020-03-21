المحترفون في زمن الكورونا.. مدرب مصري بإسبانيا يكشف الإجراءات المشددة لاحتواء الأزمة

قال خالد غنيم، مدرب فريق رايوفاليكانو للشباب، إن الحكومة الإسبانية تتعامل على أمثل وجه مع وباء كورونا "كوفيد-19" الذي انتشر بشكل كبير في المملكة الإسبانية.





وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن مخالفة البعض للتعليمات بعدم النزول إلى الشوارع والتحرك في أضيق الحدود أدى لانتشار المرض، مما دفع الحكومة الإسبانية لإغلاق المدارس والمقاهي، إلى جانب حدائق الترفية للأطفال الموجودة في كل حي من أحياء العاصمة الإسبانية، وفتح محلات السلع الأساسية بجانب الصيدليات.





وذكر أن أي شخص يقوم بمخالفة الحظر الطبي يتم تغريمه في البداية بغرامة مالية بسيطة، وبعد ذلك إذا تم اكتشاف أنه مصاب بالمرض يتم توقيع غرامة مالية قدرها 70 ألف يورو عليه، لمخالفته القوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر.





أما على الجانب الرياضي، فأكد غنيم أنه ملتزم بإجراءات الحجر الصحي حتى لا يعرض حياة لاعبيه للخطر، وأنه يتابع معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تدريباتهم اليومية، إلى جانب النظام الغذائي الذي يجب الحفاظ عليه للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.





أما عن الفريق الأول، فيتم تدريبهم خلال مجموعات صغيرة مكونة من 5 أفراد للوقاية بأكبر قدر ممكن، ولتحديد المجموعة التي تعرض لها اللاعبون في حالة إصابة أحدهم بالمرض لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.





واختتم غنيم حديثه بأن الكل تضرر، وأنه يحاول معالجة لاعبيه نفسيا بصورة دورية حتى عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام القادمة.



