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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا.. ملاكم مصري يكشف يومياته في النمسا

السبت 21/مارس/2020 - 01:29 م
الملاكم كريم مبروك
الملاكم كريم مبروك
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محمد عزب
كشف الملاكم المصري كريم مبروك، الذي يحمل الجنسية النمساوية ويعيش في النمسا، عن الحياة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وتوقف جميع الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، حيث أكد أنه حاليا يتدرب مرة واحدة في اليوم، وهو قليل جدا بالنسبة للتدريبات التي تحتاجها اللعبة. 

وقال بطل أوروبا إنه يحاول قدر الإمكان عدم مخالطة أي شخص تنفيذا للتعليمات التي أقرتها االحكومة النمساوية للوقاية من فيروس كورونا المنتشر هناك، رغم أنه ليس هناك حالات إصابة مسجلة بشكل كبير بسبب احتواء الحكومة للوضع فور انتشاره في الدول المجاورة له. 

وأضاف مبروك: "أتمرن مرة واحدة في النادي الرياضي، وأحاول ممارسة تمارين الجري، وكل ذلك بالتنسيق مع المسئولين لأنه لا يجوز الخروج حاليا بدون أي سببط.

واختتم حديثه قائلا: "أتمنى من الله أن تعود الأمور لوضعها الطبيعي سريعا، وعودة فعاليات البطولات المختلفة للعبة في أوروبا".

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