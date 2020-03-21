شعبة المستوردين: تراجع مبيعات هدايا عيد الأم بسبب كورونا

قال خالد حطب عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن انتشار فيروس كورونا تسبب في وقف مبيعات الأدوات المنزلية من هدايا عيد الأم، وأن ما تم بيعيه لا يمثل نحو 25% أو 30% مقارنة بالاعوام السابقة.





وأضاف حطب "المرشح لمجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بقائمة أبناء مصر،أنه "من الواضح تأثر السوق وانخفاض الطلب على المبيعات خاصة ونحن فى عيد الام، ويرجع هذا الى تخوف المواطنين من التواجد في أماكن المزدحمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالى يؤدى هذا إلى توقف حركة البيع والشراء"، علي حد وصفه.





وأشار إلي أن أسعار هدايا "عيد الأم" من الأدوات المنزلية مستقرة نسبيا، مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجعت فيه المبيعات نتيجة لضعف القوى الشرائية للمواطنين.





ونوه إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة التخوف من نقص قطع الغيار والمكونات الصينية وأوقات توريدها تأثرا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإرتفاع لايتعدي الـ ٥% لافتا إلي أن الأسواق تعاني حالة ركود كبيرة.





ولفت النظر إلي أن المولات التجارية قدمت تخفيضات خلال شهر "عيد الأم" على جميع المنتجات بكافة الفروع وتراوحت التخفيضات بين 15 و50%.





وأشار إلى أن المواطنين لديهم تخوف كبير من تفشي فيروس كورونا، ولم تقم نسبة كبيرة منهم بالشراء، واتجهت قطاع كبير من المواطنين الي شراء المطهرات والمنظفات والمواد الغذائية، والغالبية العظمي أرجأت الشراء تخوفا من الاحداث المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.