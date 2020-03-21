AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صندوق النقد يتوقع أثرا شديدا للجائحة على الاقتصاد العالمي لكن بشكل مؤقت

السبت 21/مارس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال مسئول كبير بصندوق النقد الدولي، إن وقع جائحة فيروس كورونا العالمية سيكون "شديدا"، لكنها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة، مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

وقال مارتن مويلايزن، الذي يرأس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية وبالصندوق، في تدوينة صوتية، إن الهدف الرئيسي للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وأضاف أن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها، "ربما بأكثر مما كنا نحتاج"، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميا لتعظيم أثرها.

وتابع: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيما وأكثر تنسيقا، كانت إمكانية عودة الثقة أسرع".

كان قادة دول مجموعة السبع قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيبذلون "كل ما يلزم" للتصدي لتفشي الفيروس، لكنهم لم يذكروا تفاصيل، الأمر الذي أثار استياء الأسواق.

ويعقد قادة مجموعة العشرين اجتماع قمة افتراضيا الأسبوع القادم، لكن الانقسامات داخل المجموعة تلقي بظلالها على الآمال حيال تحرك قوي ومنسق، حسبما يقول الخبراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسبها خلال 4 أشهر بدعم بي.بي وجلينكور

المركزي الأوروبي: الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تكون مؤقتة

أسعار النفط مستقرة وسط مخاوف حيال الطلب بسبب فيروس كورونا

حتى بعد السيطرة عليه.. أزمات اقتصادية طويلة بسبب فيروس كورونا

أسهم أوروبا تهوي أكثر بفعل المخاوف من جائحة فيروسية

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

ترشيحاتنا

الزموا المنزل.. نائب القليوبية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة

لسه الخير موجود.. صيدلية مجانية تقدم الدواء مجانا للفقراء ..شاهد

كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

كيف حمت السعودية العاملين بالقطاع الخاص من أزمة كورونا؟

تحايل على الأمن وأوهمهم بإغلاقه.. تفاصيل القبض على صاحب محل بلاي ستيشن وزبائنه

لن تسير وحدك أبدا.. نشيد ليفربول يوحد أوروبا ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا