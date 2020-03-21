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أخبار البلد

تعرف على ردود أفعال حول إقامة الأفراح في الفنادق رغم قرار الحكومة بحظر التجمعات

السبت 21/مارس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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محمد هاني
طرحت الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد سؤالا على متابعيها و هو، هل توافق على إقامة الأفراح في الفنادق رغم قرار الحكومة بحظر التجمعات؟

وجاءت بعض التعليقات و ردود الأفعال كالآتي : لازم حظر التجوال لأن الناس بتستهبل، لو حدائق مفتوحة وعدد مناسب أي المانع..وبعد فتره لما تتحسن الاحوال ان شاء الله.

وقال آخرون : لا أوافق حاليا ..لكن بعد الأزمة أما تعدي على خير بإذن الله ..كل حاجة ترجع لأصله.. والله دي حاجه صعبه اوي لما نكون حجزين ومش عارفين نفرح.

وأشار أحدهم أنه  لو أقام أشخاص فرح فالشرطه سوف توقم بإلغائه، حيث كان هناك فرح  فى الحوامديه بالجيزة  والشرطه ألغت الفرح وفرقت الناس، وطالب البعض بفرض عقوبة شديدة لعدم الالتزام بقرارات الدولة، وضرورة فرض إقامة جبرية  لأن الناس لا تعرف مصلحتها.

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