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اقتصاد

أمين منظمة أوبك: تحدثت مع مسؤول تنظيمي من تكساس بشأن سوق النفط

السبت 21/مارس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وكالات

قال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك إنه تحدث مع مسؤول تنظيمي بقطاع النفط في تكساس عن الأوضاع الحالية في سوق الخام وعن "إمكانية التعاون مستقبلا".


وأوضح باركندو أنهما تحدثا عبر دائرة تلفزيزنية، مضيفا أنه ورايان سيتون المفوض في لجنة سكك حديد تكساس لديهما "بواعث قلق حيال التطورات الحالية في السوق، بما في ذلك أثرها على أمن المعروض".


وكانت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، قالت إنها ستزيد إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون مستوى قياسيا مرتفعا، بعد أن فشلت وروسيا في التوصل إلى اتفاق لكبح المعروض في وقت سابق هذا الشهر.


ويقول باركندو إنه ناقش "وجهة نظره في التطورات الحالية، وإمكانية التعاون مستقبلا"، حسبما أبلغ رويترز اليوم.

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