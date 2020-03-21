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فن

عيد الأم يتصدر مؤشرات بحث جوجل.. تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 08:33 ص
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر وابنته
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آيه عاطف
تصدر عيد الأم، مؤشرات البحث جوجل، حيث يحل اليوم العيد الخاص بالوالدات، خاصة وأن هذه هي المناسبة الأولى التي تتخلل أحداث فيروس الكورونا.

حرص العديد من النجوم على تهنئة والدتهم من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعهم سويا من خلال حساباتهم الرسمية عبر جميع وسائل السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة ليلة زاهر، إبنة الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت ابنة الفنان أحمد زاهر ،برفقة والدتها احتفالا بها فى عيد الام، وظهرت كلن منهن بإطلالة انيقة ومميزة .

بينما نالت الصور إعجاب متابعينا وجمهورها معلقين: "دي اختك مش أمك..  صغيرة اوى".
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