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اقتصاد

أمريكا تستثني تعرفات جمركية على واردات صينية من أجل مكافحة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وكالات

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تسعى إلى رفع المزيد من التعرفات الجمركية على الواردات الصينية في إطار خطتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت أميركا قد استثنت تعرفات على بعض الواردات الطبية من الصين خلال الأسابيع الماضية تضمنت الأقنعة الطبية ، وقفازات الفحص والمناديل المطهرة.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الإستثناءات الحالية لا تحل محل إلغاء التعرفات الجمركية التي هي ضمن اتفاق "المرحلة 1" وإنما تقتصر على المنتجات الخاضعة لتعرفات وذات صلة بحالة الطوارئ الطبية لمكافحة فيروس كورونا

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