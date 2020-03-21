AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مناطق بـ شمال سيناء.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

السبت 21/مارس/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
تعرضت مناطق بشمال سيناء، اليوم، السبت، إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وذلك في وداع فصل الشتاء.

وأثر ذلك على حركة المواطنين والسيارات في شوارع المدن خاصة مع التزام الأهالي منازلهم بسبب تحذيرات الحكومة بالالتزام داخل البيوت قدر الإمكان لمواجهة فيروس كورونا.

وواصلت أجهزة المحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ، تحسبا لوصول سيول من مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وجددت المحافظة تحذيراتها للأسر بعدم اقتراب الأطفال من أعمدة الكهرباء في القرى والمدن والالتزام داخل البيوت إلى حين انتهاء موجة الطقس السيئ.

اقرأ أيضا:
رغم قرار الحظر.. استمرار حفلات الزفاف والخطوبة في الصالات الخاصة بالعريش
https://www.elbalad.news/4222786
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقلبات بالجو.. رعد وبرق وأمطار ورياح فى شمال سيناء

هطول أمطار متوسطة على شمال سيناء

خزانات وإشعال النار.. ماذا يفعل أهالي شمال سيناء عند نزول الأمطار

رياح محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

سيول متوسطة بمنطقة الحسنة وسط سيناء

حصاد عاصفة التنين بشمال سيناء.. سقوط أسوار المنازل بسبب قوة الرياح.. وغرفة عمليات المحافظة تتلقى بلاغًا بإصابة مواطن

ترشيحاتنا

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

بدون مكياج وبالبيجامة.. سارة نخلة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

نيوزويك تكشف كيف سبق النبي محمد العلماء في تنفيذ الحجر الصحي لمكافحة الأوبئة

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

سعر الذهب اليوم السبت 21-3-2020.. عيار 21 يسجل 690 جنيها

AdvertisementS

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

منها 4 مدن عربية.. تعرف على قائمة العواصم الأكثر حزنا في 2020

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

بدون مكياج وبالبيجامة.. سارة نخلة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو