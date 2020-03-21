أمطار غزيرة تضرب مناطق بـ شمال سيناء.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

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تعرضت مناطق بشمال سيناء، اليوم، السبت، إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وذلك في وداع فصل الشتاء.وأثر ذلك على حركة المواطنين والسيارات في شوارع المدن خاصة مع التزام الأهالي منازلهم بسبب تحذيرات الحكومة بالالتزام داخل البيوت قدر الإمكان لمواجهة فيروس كورونا.وواصلت أجهزة المحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ، تحسبا لوصول سيول من مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.وجددت المحافظة تحذيراتها للأسر بعدم اقتراب الأطفال من أعمدة الكهرباء في القرى والمدن والالتزام داخل البيوت إلى حين انتهاء موجة الطقس السيئ.رغم قرار الحظر.. استمرار حفلات الزفاف والخطوبة في الصالات الخاصة بالعريشhttps://www.elbalad.news/4222786