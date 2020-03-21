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توك شو

الهجرة تنجح فى إعادة 1700 طالب وطالبة من السودان.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 21/مارس/2020 - 08:54 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
عرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"الأهرام"
وزيرة الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة 1700 طالب وطالبة من السودان. 

"المصرى اليوم"
وزير الزراعة يبحث تنمية البحيرات وزياد إنتاج الأسماك.

"أخبار اليوم"
الكهرباء: 33 ألف مكالمة استغاثة انقطاع التيار أثناء موجة سوء الأحوال الجوية الأخيرة. 

"الجمهورية"
سفير فرنسا: تم تحريف ترجمة تصريحاتى بصورة لا تعكس روح التضامن بين البلدين. 

"الشروق"
وزير النقل يتابع استئناف حركة شحن البضائع على الخط الملاحى  "سفاجا - ضبا".

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