الهجرة تنجح فى إعادة 1700 طالب وطالبة من السودان.. يتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.







وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"الأهرام"



وزيرة الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة 1700 طالب وطالبة من السودان.





"المصرى اليوم"



وزير الزراعة يبحث تنمية البحيرات وزياد إنتاج الأسماك.





"أخبار اليوم"



الكهرباء: 33 ألف مكالمة استغاثة انقطاع التيار أثناء موجة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.





"الجمهورية"



سفير فرنسا: تم تحريف ترجمة تصريحاتى بصورة لا تعكس روح التضامن بين البلدين.





"الشروق"

وزير النقل يتابع استئناف حركة شحن البضائع على الخط الملاحى "سفاجا - ضبا".



