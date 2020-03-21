مشهد مخيف.. أم وطفلها يختفيان عن أنظار المارة بالشارع في لمح البصر.. فيديو

بينما كانت تسير الأم حاملة طفلها في أمان في أحد شوارع مدينة حيد آباد بالهند، وقع ما لم تضع له الأم وطفلها حسبان، فقد اختفا فجأة من أمام أعين المارة.





كانت الأم مع طفلها الرضيع في سيارة وبمجرد نزولها من السيارة وتخطو خطواتها نحو الرصيف، اختفت السيدة وطفلها داخل حفرة عميقة ممتلئة بالماء والكهرباء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويظهر مقطع فيديو الواقعة بالتفصيل، حيث ظهرت خلاله السيدة تضع أقدامها في منطقة مبتلى بجوار عمود كهربائي ظنًا منها أنها مجرد ماء عادي، ولكنها كانت حفرة عميقة.





وبدافع الأمومة حاولت أن تنقذ رضيعها من الخطر وترفعه بعيدًا عن الماء كي لا يغرق، حتى هرول إليها رجال وسيدة حاولوا إنقاذهما، فتلقف أحدهم الرضيع بين يديه، بينما جلس رجل آخر وسحب المرأة من الحفرة وقد أغرقت المياه ملابسها تمامًا.





وقعت هذه الحادثة في منطقة بيرزادجودا بمدينة حيدر آباد جنوب الهند، واتضح فيما بعد أن عمال الطرق هم من قاموا بحفر هذه الحفرة وذهبوا لتملأها الأمطار لاحقًا.



