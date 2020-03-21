فلسطين تسجل 4 إصابات كورونا جديدة والإجمالي 52 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة اليوم، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 في حين تعافى 17 منهم.





وأفادت القناة 12 العبرية بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.





وقال وزير الأمن الداخلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.





وما زال التعامل مع الإنسان في إسرائيل يخضع للتمييز العنصري، فرغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية بالرغم من اكتظاظ السجون بآلاف من الأسرى.