AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين تسجل 4 إصابات كورونا جديدة والإجمالي 52 حالة

السبت 21/مارس/2020 - 09:19 ص
فلسطين تسجل 4 إصابات
فلسطين تسجل 4 إصابات كورونا جديدة والإجمالي 52 حالة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة اليوم، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 في حين تعافى 17 منهم.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.

وقال وزير الأمن الداخلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.

وما زال التعامل مع الإنسان في إسرائيل يخضع للتمييز العنصري، فرغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية بالرغم من اكتظاظ السجون بآلاف من الأسرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادمين من إيران.. سلطنة عمان تسجل حالتي إصابة جديدة بـ كورونا

الكويت تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

أحدهم مصري.. السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

171 حالة .. تعرف على خريطة تسلل الإصابات الجديدة لكورونا في السعودية ..تفاصيل

الكويت تمد يد العون للعالم بمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية في 5 محافظات مصرية لمحاربة الفيروس.. سانوفي تعرض دواء لمعالجة كورونا بعد تجارب واعدة.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

سلطنة عمان تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 39 حالة

ترشيحاتنا

بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا

الزموا المنزل.. نائب القليوبية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

عمدة نيويورك: دخول أمر حظر التجوال حيز التنفيذ

المالية: صرف مرتبات شهر مارس الثلاثاء المقبل

بعد تطبيقه رسميا.. كيف تستفيد مصر من قرار تعليق الطيران؟ البرلمان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور