عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده





ونشر لوفرين صورة لبعض التجمعات في كرواتيا، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام":" وكتب عليها:" لا تكن أنانيًا جدًا، هل تدرك حتى حجم المشكلة والتضحية التي يقوم بها الطاقم الطبي من أجلنا؟".





وأضاف:" هل تعلمون مدى استعداد كرواتيا لمكافحة الفيروس، للأسف لا توجد معدات كافية لمواجهة الأمر".





وتابع:" العار كل أولئك الذين انتهكوا العزلة الذاتية اليوم وهذه الأيام! ليس لديك أي إنسانية على الإطلاق، ليس لديك تفكير، لا احترام، لا تربية.





واختتم:" ليس لديك شيء، بينما الآخرين يعتمدون عليك، أنت فقط تجلس في الشارع وتشرب قهوتك، العار!

هاجم الكرواتي ديان لوفرين نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعض مواطني بلاده، بسبب عدم التزامهم بالبقاء بالمنزل، لتفادى عدوى فيروس كورونا.