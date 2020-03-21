AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

السبت 21/مارس/2020 - 09:21 ص
لوفرين لاعب ليفربول
لوفرين لاعب ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
هاجم الكرواتي ديان لوفرين نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعض مواطني بلاده، بسبب عدم التزامهم بالبقاء بالمنزل، لتفادى عدوى فيروس كورونا.

ونشر  لوفرين صورة لبعض التجمعات في كرواتيا، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام":" وكتب عليها:" لا تكن أنانيًا جدًا، هل تدرك حتى حجم المشكلة والتضحية التي يقوم بها الطاقم الطبي من أجلنا؟".

وأضاف:" هل تعلمون مدى استعداد كرواتيا لمكافحة الفيروس، للأسف لا توجد معدات كافية لمواجهة الأمر".

وتابع:" العار كل أولئك الذين انتهكوا العزلة الذاتية اليوم وهذه الأيام! ليس لديك أي إنسانية على الإطلاق، ليس لديك تفكير، لا احترام، لا تربية.

واختتم:" ليس لديك شيء، بينما الآخرين يعتمدون عليك، أنت فقط تجلس في الشارع وتشرب قهوتك، العار!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ماذا قال محمد صلاح لصديقه لوفرن بعد هدفه في مانشستر يونايتد

ساديو ماني يوجه رسالة تحذيرية لـ محمد صلاح .. تفاصيل

مدافع ليفربول خارج حسابات كلوب

نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

ترشيحاتنا

طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

شاهد.. كيف تلعب الطاولة في زمن الكورونا

نجم بيراميدز يعلن تجديد تعاقده لمدة أربع مواسم

مفاجأة غريبة.. ديزني توقعت فيروس كورونا في فيلم ربانزل

نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور