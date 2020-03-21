العراق: الموافقة على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة إلى الهند لجلب العراقيين من دلهي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي أن رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال عادل عبد المهدي وافق على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة إلى الهند.





وأوضحت سلطة الطيران في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم / السبت/، أن الهدف من الرحلة هو لجلب العراقيين من مدينة دلهي ، مبينة أن هؤلاء العراقيين كانوا يخضعون لفترة علاجية وإجراء عمليات لهم في مجالات متعددة.



