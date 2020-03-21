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أخبار العالم

العراق: الموافقة على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة إلى الهند لجلب العراقيين من دلهي

السبت 21/مارس/2020 - 10:14 ص
الخطوط العراقية
الخطوط العراقية
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أ ش أ
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي أن رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال عادل عبد المهدي وافق على قيام الخطوط الجوية برحلة خاصة إلى الهند. 

وأوضحت سلطة الطيران في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم / السبت/، أن الهدف من الرحلة هو لجلب العراقيين من مدينة دلهي ، مبينة أن هؤلاء العراقيين كانوا يخضعون لفترة علاجية وإجراء عمليات لهم في مجالات متعددة.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد علقت في وقت سابق الرحلات الجوية في البلاد، باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية. 
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