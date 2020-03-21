AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. أهالي الوادي الجديد يلتزمون بإغلاق المحال والمقاهي

السبت 21/مارس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

التزم أهالي الوادي الجديد بالقرار الخاص بغلق المحال والمطاعم  والمقاهي، تنفيذا وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء بالالتزام بمواعيد غلق المحلات وبناءً على تنبيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة بتفعيل القرار، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.


جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.


وأكد المحافظ التزام المحلات والمنشآت بقرار الغلق المستمر حتى نهاية الشهر أو لحين صدور إشعار آخر لمنع حدوث الزحام في الأماكن العامة، خصوصا المقاهي والكافيهات والمطاعم، ويستثنى الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت مصرح لها بالعمل على مدار 24 ساعة.


اقرأ أيضا:

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات بالدقهلية من الـ 7 مساء

ليه مش اليوم كله.. نجيب ساويرس يعلق على قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم

غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية في بني سويف

9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان .. تعرف عليها

الداخلية توجه رسالة هامة لأصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية والمولات

ترشيحاتنا

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

شاهد.. كيف تلعب الطاولة في زمن الكورونا

تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكة الحديد اليوم السبت

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس