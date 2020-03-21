لمواجهة كورونا.. أهالي الوادي الجديد يلتزمون بإغلاق المحال والمقاهي

التزم أهالي الوادي الجديد بالقرار الخاص بغلق المحال والمطاعم والمقاهي، تنفيذا وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء بالالتزام بمواعيد غلق المحلات وبناءً على تنبيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة بتفعيل القرار، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.





وأكد المحافظ التزام المحلات والمنشآت بقرار الغلق المستمر حتى نهاية الشهر أو لحين صدور إشعار آخر لمنع حدوث الزحام في الأماكن العامة، خصوصا المقاهي والكافيهات والمطاعم، ويستثنى الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت مصرح لها بالعمل على مدار 24 ساعة.





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