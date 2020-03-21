التزم واقعد في بيتك.. رشا مجدي تنفعل على الهواء ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن فيروس كورونا فتاك والحكومة قامت باتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحته سواء عبر توفير العلاج، أو منح إجازات للمواطنين لمنع تفشيه.









وأبدت الإعلامية رشا مجدى، أثناء حلقة اليوم، السبت، ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، انفعالها بعد عرضها مقطع فيديو لأحد قيادات الأمن وهو يطالب المواطنين بالالتزام بالبقاء في المنزل؛ حفاظا على أنفسهم من الفيروس، قائلةً "الحكومة حريصة على المواطنين بكافة قياداتها وبنلاقى فى المقابل حالة استهتار من المواطنين والاستخفاف بهذا الفيروس".









وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أهمية الالتزام بالبقاء في المنازل، متسائلة "عايزين راحة ايه اكتر من كده؟".









وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن ما بذلته الحكومة من جهود لمحاصرة فيروس كورونا يضرب به أروع الأمثلة، وجاء الآن وقت المواطن لمساعدة الدولة في التصدى لهذا الوباء باتباع كافة قرارات وزارة الصحة بطرق الوقاية أو الالتزام بالمنازل هذه الفترة.



