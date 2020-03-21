AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التزم واقعد في بيتك.. رشا مجدي تنفعل على الهواء ..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:42 ص
الإعلامية رشا مجدى
الإعلامية رشا مجدى
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن فيروس كورونا فتاك والحكومة قامت باتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحته سواء عبر توفير العلاج، أو منح إجازات للمواطنين لمنع تفشيه.


وأبدت الإعلامية رشا مجدى، أثناء حلقة اليوم، السبت، ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، انفعالها بعد عرضها مقطع فيديو لأحد قيادات الأمن وهو يطالب المواطنين بالالتزام بالبقاء في المنزل؛ حفاظا على أنفسهم من الفيروس، قائلةً "الحكومة حريصة على المواطنين بكافة قياداتها وبنلاقى فى المقابل حالة استهتار من المواطنين والاستخفاف بهذا الفيروس".


وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أهمية الالتزام بالبقاء في المنازل، متسائلة "عايزين راحة ايه اكتر من كده؟". 


وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن ما بذلته الحكومة من جهود لمحاصرة فيروس كورونا يضرب به أروع الأمثلة، وجاء الآن وقت المواطن لمساعدة الدولة في التصدى لهذا الوباء باتباع كافة قرارات وزارة الصحة بطرق الوقاية أو الالتزام بالمنازل هذه الفترة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يستعرض آخر تطورات مؤتمر برلين حول ليبيا.. غدا

رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء في صباح البلد.. اليوم

جهاز التفتيش بالإسكان يكشف عقوبة البناء على الأراضى الزراعية.. فيديو

صباح البلد يكشف تفاصيل وثيقة أبو مازن أمام مجلس الأمن غدا

صباح البلد يكشف سر تهديد السفير الروسي في تركيا

تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف أسرار اقتحام سفارتي المملكة في السودان وفرنسا

مدرب الرجاء المغربي يضع إدارة الفريق فى ورطه بسبب نجم الزمالك.. تفاصيل

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

بعد إصابة ممرضة بالكورونا.. ماذا حدث في مستشفى دمياط العام

الزموا المنزل.. نائب القليوبية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور