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محلل سياسي: تم نقل الفيروس لأكثر من 30 حالة في مكان واحد بالجزائر ..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:56 ص
الكورونا بالجزائر
الكورونا بالجزائر
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ريهام فيكتور
قال محمد بشير المحلل السياسى، إن التقارير عن مرض كورونا بالجزئر التي نُشرت منتصف ليل أمس تفيد بإصابة 94 حالة و12 حالة وفاة.

وأضاف محمد بشير، أثناء حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تشريح حالتى وفاة منذ يومين، للتأكد من أن موتهما بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "البليدة" بالجزائر هى من تكثر فيها معدلات الإصابة بكورونا، منوهًا بأن السبب فى أول حالة سُجلت هناك كانت لسيدة قدمت من فرنسا وحضرت عرسا ولم تلتزم بـ اجراءات احترازية .

وتابع المحلل السياسى، أنه تم نقل الفيروس إلى الأقارب ثم إلى الذين يتصلون بتلك السيدة؛ ومن ثم المقربين لهم، لافتًا إلى أنه تم نقل الفيروس لأكثر من 30 حالة فى مكان واحد.

وأكد أن الحراك يغيب عن شوارع الجزائر لأول مرة منذ عام خوفا من انتشار كورونا ، مضيفًا أنه تمت توعية وتحويل الحراك إلى التطوع وتطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابات والوفيات خاصة فى الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه تم غلق قاعات الحفلات وكل المحُال التى يمكن ان يجتمع فيها الناس حتى نتقي شر الفيروس صاحب الانتشار السريع، مشيرًا إلى أن عدد إصابات الفيروس مرتفعة بالجزائر الآن، ولا ندرى إلى أين ستذهب بخصوص هذا المرض.

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