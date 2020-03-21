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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. تونس تبدأ الحجر الصحي العام غدا

السبت 21/مارس/2020 - 09:59 ص
لمواجهة كورونا..
لمواجهة كورونا.. تونس تبدأ الحجر الصحي العام غدا
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سمر صالح
أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أن العمل بالحجر الصحي العام، الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق اليوم الجمعة، يبدأ من غدًا الأحد الساعة السادسة صباحا، ويتواصل حتى الرابع من أبريل المقبل.

وذكر الفخفاخ عبر صفحة الحكومة التونسية، أنه يقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية الغذاء، والصحة، والإدارة، والقضاء، والطاقة، والأمن، والماء، والنقل، والاتصالات، والإعلام، والنظافة والأنشطة الصناعية الحيوية، كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في المجالات المذكورة ذاتها.

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