نقص الكحول بالأسواق.. برلماني: الاحتكار وغش المنتجات الطبية يفاقم أزمة كورونا

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن هناك عددًا من تجار الجملة استغلوا الأزمة الحالية بشأن فيروس كورونا وقاموا برفع أسعار المستلزمات الطبية بسبب الاحتياج الشديد لها في دول العالم كافة، بالإضافة إلى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعبا في الأسعار أو غشا في المنتجات أو حجبا للسلع الغذائية عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.





وقال مشهور في بيان له، إن الأسواق شهدت شحًا كبيرًا في الكحول بسبب زيادة الطلب عليه، ما دفع بعض الشباب إلى استثمار الأزمة في تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال شراء كميات كبيرة من الكحول وإعادة تعبئتها من جديد والترويج لها لدى الصيدليات والمحال التجارية، وبالتالي ظهرت مشكلة جديدة قد تضاعف من انتشار المرض وهي غش المطهرات، لتحقيق مكاسب مادية.



