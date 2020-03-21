عن أزمة كورونا.. برلماني: الدولة تسير بخطوات ثابتة للحفاظ على صحة المواطنين ودعم الاقتصاد

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، سواء من تعليق الدراسة أو تخفيض العاملين بالوزارات غير الحيوية، وكذلك تعليق العمل بالمحاكم لتجنب الازدحام كإجراءات احترازية، وكذلك تعليق حركة المطارات بكل المطارات المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعاملت بحرفية من خلال الإجراءات الاستباقية وترسيخ مبدأ الشفافية تجاه المواطنين.





وأوضح متولي، في بيان له، أن مصر عملت بشكل جيد على احتواء الفيروس منذ بداية الحدث وسيطرت عليه داخل المجتمع، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بتعامل السلطات المصرية مع فيروس كورونا المستجد، واحتوائه منذ بداية ظهوره ومنع انتشاره على نطاق واسع.





وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى فيما يتعلق بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد يساهم في حماية تلك الشركات من شبح التعثر في ظل تباطؤ في حركة التجارة بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.





وطالب مصانع القطاع الخاص ولا سيما كثيفة العمالة، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتغذية، والمجمعات الاستهلاكية، باتباع الاحتياطات اللازمة، ومحاولة تخفيض العمالة طواعية أو بنظام الورديات على الأقل، موضحًا أنه لابد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم.