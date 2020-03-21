AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ظهور نادر لـ إليسا برفقة والدتها في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:24 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
آيه عاطف
حرصت الفنانة إليسا على تهنئة والدتها بمناسبة حلول عيد الأم، وقامت بنشر فيديو جمعهما، كما وجهت رسالة لها.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: "بكره بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس".

وكانت إليسا عبرت عن سعادتها بحملة التبرعات التي قام بها التليفزيون اللبناني في الوقت الحالي لمساعدة مرضى فيروس كورونا، في محاولة لنشر الإيجابيات.

وقالت في تغريدة سابقة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حملة التبرعات اللي صارت ببرنامج #صار_الوقت واللي رح تكفي يوم الأحد على mtv بتخلينا نفتخر إنو نحنا شعب رغم كل الصعوبات ما بتموت الإنسانية فيه! الله يعطي الناس عا قد نيتها ونضل إيد واحدة بوجّ كل الأزمات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فين حقوق الإنسان.. أحمد موسى منفعلا: الحقوا الناس بتموت في سجون قطر.. فيديو

مايا مرسى: عيد الأم ارتبط عندى ببهية.. ونحتاج جمع 21 مليون جنيه لعلاج أمهاتنا

مايا مرسى: أتمنى افتتاح وحدات صحية لبهية فى كل محافظات الصعيد

في راجل بهالبلد!! .. نجوم لبنان يتحدون الحكومة ويعلنون الطوارئ بسبب كورونا

إليسا: حملة التبرعات بتخلينا نفتخر إننا شعب لا تموت فيه الإنسانية

بكره بيخلص هالكابوس .. قصة أغنية جددت الأمل في تخطي أزمة الكورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. ظهور نادر لـ إليسا برفقة والدتها في عيد الأم

طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

محلل سياسي: تم نقل الفيروس لأكثر من 30 حالة في مكان واحد بالجزائر ..فيديو

لليوم الثالث على التوالي.. الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ كورونا في البلاد

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس