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رياضة

الكمامة السوداء.. لقطة طريفة باستديو وليد الفراج

السبت 21/مارس/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم، بات من الواضح أننا لن نتخلص من تأثير هذا الوباء اللعين على جميع مناحي الحياة حتى وقت قريب سواء كان الأمر جديا أو هزليًا. 

وقام مذيع قنوات SBC السعودية وليد الفراج بارتداء كمامة سوداء اللون على الهواء مباشرة في برنامجه "الكرة مع وليد" الذي يقدمه بشكل يومي والذي يعد أشهر برنامج رياضي يتناول كل ما هو خاص بالدوري السعودي. 

وقام وليد بارتداء الكمامة بعد أن قال له أحد ضيوفه إنه لا يعيره اهتمام لحساب أحد الضيوف الآخرين، وقال له أن يعيطه رأيه في هذا الموضوع ليرد عليه معللا بأنه ليس له رأي لأنه في فترة حجر صحي.
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