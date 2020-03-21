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توك شو

من بؤرة كورونا الثانية.. مصري مقيم بإيطاليا يروي كواليس الإصابات بالفيروس.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم

قال سامي عباس، أحد المصريين المقيمين بإيطاليا، إنه يقيم بإيطاليا منذ عام 1995، مشيرا إلى أنه توفي مصرى واحد فقط نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف "سامي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك مصريين بإيطاليا مصابون بفيروس كورونا، ولكن الأعداد قليلة جدا، موضحا أنه لا يوجد أى شخص قام بالخروج من منزله إلا فى حالة الضرورة القصوى.


وأشار إلى أن الشعب الإيطالى شعب ملتزم جدا، حيث إنه منذ حوالى أسبوعين قام العديد من الإيطاليين بالخروج من النافذات الخاصة ببيوتهم حتى يوضح أنهم مازالوا أحياء وأنهم متعاونون ومساندون لبعضهم.


وأوضح أن عدد الإصابات بإيطاليا يفوق عدد الإصابات بالصين بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بها وصلت إلى 47 ألف شخص حتى الآن، بالإضافة إلى 5129 شخصا تعرضوا للوفاة.


وأكد أن سبب انتشار الفيروس بإيطاليا هو استخفاف الشعب هناك به وعدم أخذ الوضع بجدية، إلا أن الناس الآن التزمت وتم إلغاء أى عمل ما عدا الصيدليات وأسواق الخضراوات.

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