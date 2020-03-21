أستاذ سياسات دولية: المستشفيات الأمريكية في حالة حرب لمواجهة كورونا ..فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن فيروس كورونا أصيب به مساعد نائب رئيس أمريكا ترامب ، مؤكدا خطورته على سلامة المواطنين.
وأضاف "سنجر"، أثناء مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيروس شديد الانتشار، منوهًا بأنه تم إجراء الفحص على ترامب وكانت حالته سلبية.
وأشار أستاذ السياسات الدولية، إلى أن البيت الأبيض بالكامل به إجراءات احترازية شديدة ؛ لأن الأمر أصبح خطيرا هناك، موضحا أن الفيروس يعد أكثر الوباءات فتكا بعد تفشيه بدول كثيرة.
وتابع أن ترامب كان تعامله سلبيًا منذ بداية الأزمة وتباطأ في اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة؛ وبالتالى تراخت أجهزة الدولة فى التعامل مع الكورونا .
وأكد أن ترامب بدأ فى التحرك والتخطيط برصد 8.3 مليار دولار لمقاومة هذا الفيروس ، وفتح سباقا للتوصل إلى مصل فى كل الدول وخاطب شركات الأدوية فى ألمانيا وفرنسا لسرعة التوصل لعلاج.
ونوه بأن المستشفيات الأمريكية تتعامل حاليا مع الفيروس كأنها فى حالة حرب وتم تجهيزها للأسوأ في الفترة المقبلة.