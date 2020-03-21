أستاذ سياسات دولية: المستشفيات الأمريكية في حالة حرب لمواجهة كورونا ..فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن فيروس كورونا أصيب به مساعد نائب رئيس أمريكا ترامب ، مؤكدا خطورته على سلامة المواطنين.









وأضاف "سنجر"، أثناء مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيروس شديد الانتشار، منوهًا بأنه تم إجراء الفحص على ترامب وكانت حالته سلبية.









أستاذ السياسات الدولية، إلى أن البيت الأبيض بالكامل به إجراءات احترازية شديدة ؛ لأن الأمر أصبح خطيرا هناك، موضحا أن الفيروس يعد أكثر الوباءات فتكا بعد تفشيه بدول كثيرة. وأشار









ن ترامب كان تعامله سلبيًا منذ بداية الأزمة وتباطأ في اتخاذ الاجراءات الاحترازية ا للازمة؛ وبالتالى تراخت أجهزة الدولة فى التعامل مع الكورونا وتابع أ









وأكد أن ترامب بدأ فى التحرك والتخطيط برصد 8.3 مليار دولار لمقاومة هذا الفيروس ، و فتح سباقا للتوصل إلى مصل فى كل الدول وخاطب شركات الأدوية فى ألمانيا وفرنسا لسرعة التوصل لعلاج.







